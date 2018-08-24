Сделать дизайн событий UFC: список событий и страница события

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Закрыт6 заявок167 просмотров

В текущем дизайне сайта необходимо нарисовать список (сетку) событий и саму страницу события по MMA (ACB, UFC, Bellator etc). Описание https://www.evernote.com/shard/s485/sh/d154d510-40f9-4d48-aa93-bdc67a527698/9c76d22e53441bad9f887ea581711000

Нарисованный дизайн разделов, необходимо показать как будет выглядеть в рамках сайта (на скриншоте).

Обязательное понимание MMA и беттинга. 

7 лет назад
shixpeer
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Был
5 лет назад

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