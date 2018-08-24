Сделать дизайн событий UFC: список событий и страница события

Требуется сделать новый дизайн сайта www.foto-detstvo.com: на главной странице на нейтральном приятном фоне должны будут размещены подписанные воздушные шарики, которые будут служить кнопками для перехода на конкретные страницы с описанием продукта, фото и ценой. Всего ...