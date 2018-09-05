Разработать дизайн корпоративного сайта по прототипу

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Завершен42 заявки304 просмотра

Всем привет!Нужно разработать дизайн сайта по прототипу.Прототипы в psd файлах,ссылку на яндекс диск отправлю в лс.

Сроки не жмут, нужно просто качественно

7 лет назад
safiullin-k
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад
$250
8 дней
Заказывал дизайн,работа понравилась.Сначала какое-то время пришлось согласовывать задачу в соответствии с видением дизайнера,но все обернулось успешно.Пожалуй рекомендую студию
Порядочный заказчик, разрабатывали для него дизайн-концепцию. Конструктивный диалог, никаких проблем.

Заявки фрилансеров

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад