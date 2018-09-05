Необходима плашка 984*120рх для авито магазина, визитки Описание: Автозапчасти кузовные, оптика Кузовной ремонт Покраска
Разработать дизайн корпоративного сайта по прототипу
Всем привет!Нужно разработать дизайн сайта по прототипу.Прототипы в psd файлах,ссылку на яндекс диск отправлю в лс.
Сроки не жмут, нужно просто качественно
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