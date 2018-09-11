Необходимо сделать редизайн существующего сайта в соответствии с техническим заданием и прототипом. Информацию по разработке сайта можно найти по ссылкам: https://drive.google.com/open?id=1kCG2AetT63umIWfpSEG_7UzowRc8OuTYsvbxYUeREw4
Для разработанного дизайна сделать ряд дополнительных страниц
Есть макеты сайта с полностью реализованными страницами:
1) Главная
2) СЕО
3) Категория блога
4) Страница блога
Необходимо доделать дизайн еще 2х страниц (страницы готовы но есть замечания)
5) СММ
6) PPC
И на базе существующего дизайна реализовать дизайн по готовому прототипу еще для 13 страниц.
Детальное ТЗ по ссылке ниже
https://docs.google.com/document/d/10i3Emcdd1D_nVvdaqGV2dnIuME_vSBande4Cyz1ouLQ/edit?usp=sharing
В проекте важно чувство стиля, адекватность и попадание в срок.
Оплата по факту либо БС. Нам очень важны сроки и адекватность. Посему за хорошую работу во время бонус, а за задержки и постоянные ошибки соответствующее изменение компенсации.
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