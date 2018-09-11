Для разработанного дизайна сделать ряд дополнительных страниц

Более 10 лет работаю на этой бирже. Давно не видел на столько хорошего подрядчика. Сроки не сорваны, работа сделана четко по ТЗ, вежливое общение, никто никуда не пропадает, внезапно никто не заболел. Скажу так, как правило я пинаю исполнителей, с вопросами когда и как будет сделано. Евгений и его команда, сами выходили на связь отдавая проект часть за частью. На выходе получился замечательный дизайн проекта. Мне не пришлось просить по 10 раз переделывать, мне не пришлось писать ТЗ на изменения. Все было сделано идеально. Искренне рекомендую исполнителя, как одного из лучших на этой бирже. СПАСИБО за проделанную работу.