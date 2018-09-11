Для разработанного дизайна сделать ряд дополнительных страниц

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок265 просмотров

Есть макеты сайта с полностью реализованными страницами:

1) Главная

2) СЕО

3) Категория блога

4) Страница блога

Необходимо доделать дизайн еще 2х страниц (страницы готовы но есть замечания)

5) СММ

6) PPC

И на базе существующего дизайна реализовать дизайн по готовому прототипу еще для 13 страниц. 

Детальное ТЗ по ссылке ниже

https://docs.google.com/document/d/10i3Emcdd1D_nVvdaqGV2dnIuME_vSBande4Cyz1ouLQ/edit?usp=sharing

В проекте важно чувство стиля, адекватность и попадание в срок. 

Оплата по факту либо БС.  Нам очень важны сроки и адекватность. Посему за хорошую работу во время бонус, а за задержки и постоянные ошибки соответствующее изменение компенсации. 

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$150
5 дней
Более 10 лет работаю на этой бирже. Давно не видел на столько хорошего подрядчика. Сроки не сорваны, работа сделана четко по ТЗ, вежливое общение, никто никуда не пропадает, внезапно никто не заболел. Скажу так, как правило я пинаю исполнителей, с вопросами когда и как будет сделано. Евгений и его команда, сами выходили на связь отдавая проект часть за частью. На выходе получился замечательный дизайн проекта. Мне не пришлось просить по 10 раз переделывать, мне не пришлось писать ТЗ на изменения. Все было сделано идеально. Искренне рекомендую исполнителя, как одного из лучших на этой бирже. СПАСИБО за проделанную работу.
За всё мое время работы я не встречал такого заказчика, который так четко ставит задачу, оперативно отвечает, предоставляет качественное и понятное ТЗ, всегда был на связи, оплата производилась в срок. Очень рад, что именно мне попался такой заказчик. Настроен на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Дмитрия как ответственного, грамотного,честного и приятного в общении заказчика. СПАСИБО за плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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