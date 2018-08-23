Дизайн главной страницы "Металлические двери"

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Закрыт22 заявки294 просмотра

Нужен очень качественный, красивый и богатый дизайн.

7 лет назад
webmoped
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$95
3 дня
не понравилось. Работа была выполнена на среднем уровне, хотя к качеству работ изначально предъявлялись повышенные требования. Не обнаружен навык рисования и создания картинок, хотя это был основной посыл заказа.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад