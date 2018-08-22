Нужен дизайнер с опытом работы на Figma более 3 лет и только с предоставлением живых ссылок на свои работы, также должен быть опыт по создании дизайна многофункциональных личных кабинетов, цель работы улучшении страниц на сайте и ...
Срочно: Аудит и редизайн страницы автосалона
Срочно: Аудит и редизайн страницы автосалона
только дизайн и функционал. Вёрста и программинг не требуется
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