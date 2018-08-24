Дизайн формы сбора заявок

Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для формы сбора заявок на бесплатный замер кухни. Форма будет использоваться как в десктоп-версии сайта, так и в мобильной, поэтому нужно будет отрисовать их оба (под компьютер и под смартфон).

Бюджет ограничен!

Форма будет размещаться на страницах с белым/светлым фоном. Нужно сделать её контрастной, желательно использовать в качестве фона соответствующую картинку/фотографию (с красивой кухней).

Заголовок: «Хотите кухню на заказ в Москве от производителя?»

Описание: «Заполните заявку на бесплатный замер. Наш специалист свяжется с вами.»

Текстовое поле: «Имя»

Текстовое поле: «Номер телефона»

Галочка: «Я даю согласие на обработку персональных данных»

Кнопка: «Отправить заявку»

Также необходимо в дизайне сразу показать и внешний вид формы после отправки заявки:

Заголовок: «Спасибо!»

Текст: «Мы получили вашу заявку. Замерщик свяжется с вами по указанному телефону в течение суток.»

В заявках к этому проекту, пожалуйста, укажите примеры похожих работ, выполненных вами. Можно даже просто в формате скриншота.