Всем привет! Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта (Landing page). Сайт будет по слаботочным системам (спутниковое ТВ, кабельные сети интернет и видеонаблюдение). Необходимо дизайн сделать современным читабельным и запоминающимся. ...
Дизайн формы сбора заявок
Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для формы сбора заявок на бесплатный замер кухни. Форма будет использоваться как в десктоп-версии сайта, так и в мобильной, поэтому нужно будет отрисовать их оба (под компьютер и под смартфон).
Бюджет ограничен!
Форма будет размещаться на страницах с белым/светлым фоном. Нужно сделать её контрастной, желательно использовать в качестве фона соответствующую картинку/фотографию (с красивой кухней).
Заголовок: «Хотите кухню на заказ в Москве от производителя?»
Описание: «Заполните заявку на бесплатный замер. Наш специалист свяжется с вами.»
Текстовое поле: «Имя»
Текстовое поле: «Номер телефона»
Галочка: «Я даю согласие на обработку персональных данных»
Кнопка: «Отправить заявку»
Также необходимо в дизайне сразу показать и внешний вид формы после отправки заявки:
Заголовок: «Спасибо!»
Текст: «Мы получили вашу заявку. Замерщик свяжется с вами по указанному телефону в течение суток.»
В заявках к этому проекту, пожалуйста, укажите примеры похожих работ, выполненных вами. Можно даже просто в формате скриншота.
Выбранный исполнитель
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