Дизайн формы сбора заявок

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок171 просмотр

Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для формы сбора заявок на бесплатный замер кухни. Форма будет использоваться как в десктоп-версии сайта, так и в мобильной, поэтому нужно будет отрисовать их оба (под компьютер и под смартфон).

Бюджет ограничен!

Форма будет размещаться на страницах с белым/светлым фоном. Нужно сделать её контрастной, желательно использовать в качестве фона соответствующую картинку/фотографию (с красивой кухней).

Заголовок: «Хотите кухню на заказ в Москве от производителя?»

Описание: «Заполните заявку на бесплатный замер. Наш специалист свяжется с вами.»

Текстовое поле: «Имя»

Текстовое поле: «Номер телефона»

Галочка: «Я даю согласие на обработку персональных данных»

Кнопка: «Отправить заявку»

Также необходимо в дизайне сразу показать и внешний вид формы после отправки заявки:

Заголовок: «Спасибо!»

Текст: «Мы получили вашу заявку. Замерщик свяжется с вами по указанному телефону в течение суток.»

В заявках к этому проекту, пожалуйста, укажите примеры похожих работ, выполненных вами. Можно даже просто в формате скриншота.

7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Malysshev
Игорь 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Игорь с первого раза сделал отличный дизайн. Результат полностью соответствовал моим запросам. Всё супер, спасибо за работу!)
На 5+. Задачи обозначил четко, со знанием дела. Общение происходило быстро, оперативно. Также быстрая оплата работы. Я остался доволен результатом нашего с Максимом сотрудничества)

Заявки фрилансеров

Malysshev
Игорь 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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