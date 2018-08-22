Дизайн лендинга

Нужно сделать новый лого по старому образцу: http://priborinvest.ru/masit_logo.gif 1) сделать почётче и побольше 2) в двух форматах PNG и AI (или CDR). На прозрачном фоне. Бюджет 300р, оплата по факту Яндекс Деньги или ...