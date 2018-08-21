Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн главной страницы сайта Весь дизайн сайта (цвета, шрифты и т.д.) можно смотреть тут www.domconsalt.ru (делать примерно так же) наш логотип уже готов готов прототип главной страницы (прикрепляю) ...
Дизайн сайта
Требуется создать адаптивный дизайн минималистичного сайта (порядка 30-35 страниц - очень много повторяющихся и очень много полупустых).
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