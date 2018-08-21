Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки284 просмотра

Требуется создать адаптивный дизайн минималистичного сайта (порядка 30-35 страниц  - очень много повторяющихся и очень много полупустых).

7 лет назад
VONO
Иван 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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