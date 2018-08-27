Необходим дизайн для небольшого сайта

Здравствуйте.

Создается сайт. Поначалу планируется, что он будет состоять из 5 страниц (Главная, Выполняемые работы, Прайс, Портфолио, Контакты). Сайт не большой с минимальным наполнением. Ищется человек, который проработает дизайн сайта.

Дизайн хотелось бы простой, очень простой. И бюджет соответственно не заоблачный, По сути сайт будет наполнен текстом и тематическими изображениями.

Тематика сайта установка межкомнатных дверей. Попрошу учесть в работу создание простенького логотипа. Выбранному исполнителю предоставлю макет главной страницы, от него и будем плясать.

Жду ваших предложений с ценами и сроками...