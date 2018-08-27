Необходим дизайн для небольшого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок697 просмотров

Здравствуйте.

Создается сайт. Поначалу планируется, что он будет состоять из 5 страниц (Главная, Выполняемые работы, Прайс, Портфолио, Контакты). Сайт не большой с минимальным наполнением. Ищется человек, который проработает дизайн сайта.

Дизайн хотелось бы простой, очень простой. И бюджет соответственно не заоблачный, По сути сайт будет наполнен текстом и тематическими изображениями.

Тематика сайта установка межкомнатных дверей. Попрошу учесть в работу создание простенького логотипа. Выбранному исполнителю предоставлю макет главной страницы, от него и будем плясать.

Жду ваших предложений с ценами и сроками...

7 лет назад
srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$80
5 дней
Добавлю еще один положительный отзыв о данном дизайнере... Ведь Инна заслуживает его в полной мере: профессиональный подход, вкус и чувство прекрасного, Инна не просто механически выполняет оговоренное ТЗ, а душой болеет за результат. Все возникающие по ходу выполнения "хотелки заказчика" были терпеливо воплощены в жизнь. Я рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству...
Прекрасный заказчик! Всегда на связи. Дает дизайнеру полную свободу мысли и при этом мягко вносит свои коррективы ). Задача ставится настолько четко, что коррективы эти минимальны. Оплата мгновенная и в полном объеме! Просто приятно работать с таким человеком. Что сделаю, при случае, с удовольствием. Спасибо за заказ! Рекомендую однозначно.

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад