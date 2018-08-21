Приветствую Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Сделать редизайн лендинга
https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг
Нужно сделать редизайн
Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего
вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть
https://colorlib.com/demo?theme=ca-app
Результат в виде PSD
само оформление блоков тоже не должно быть 1 в 1
Начать работу сразу после выбора исполнителем
и показать сегодня первые результаты
Оплата 3500 рублей по факту
передача исходников после оплаты
Заявки фрилансеров
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