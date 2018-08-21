Сделать редизайн лендинга

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Закрыт27 заявок297 просмотров

https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг

Нужно сделать редизайн

Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего

вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть

https://colorlib.com/demo?theme=ca-app

Результат в виде PSD

само оформление блоков тоже не должно быть 1 в 1

Начать работу сразу после выбора исполнителем

и показать сегодня первые результаты

Оплата 3500 рублей по факту

передача исходников после оплаты

HTML
7 лет назад
sajtpro100
Олег 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров