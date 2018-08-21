Дизайн сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка279 просмотров

Добрый день. Необходим дизайнер для отрисовки дизайна для двух не сложных сайтов, обычные сайты для компании.

Ниже ссылки приложу несколько того что рисовали ранее чтобы вы могли оценить качество и уровень который требуется.

http://test9.avanti-w.ru/

https://edno-samara.ru/

http://ojeep.ru

http://test16.avanti-w.ru/

Стоимость за Главную + три внутренних странички типовых готовы предложить 3500 рублей 

Если инетресно то пишите сразу свои контакты  скайп или вайбер, обсудим.

7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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