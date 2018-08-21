Дизайн сайтов

Добрый день. Необходим дизайнер для отрисовки дизайна для двух не сложных сайтов, обычные сайты для компании.

Ниже ссылки приложу несколько того что рисовали ранее чтобы вы могли оценить качество и уровень который требуется.

http://test9.avanti-w.ru/

https://edno-samara.ru/

http://ojeep.ru

http://test16.avanti-w.ru/

Стоимость за Главную + три внутренних странички типовых готовы предложить 3500 рублей

Если инетресно то пишите сразу свои контакты скайп или вайбер, обсудим.