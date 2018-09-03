Отрисовка и доработка дизайна главной и внутрених по psd тут макеты скриншоты yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr Бюджет 3000 рублей
Простой макет для сайта психолога
Добрый День
Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов
Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись)
Шапка сайта:
- Логотип (знак психологии, на фотостоках легко найдете)
- Психолог Андроник Меликян
- Номер телефона
- Адрес
- Кнопка "Бесплатная консультация"
- Поиск
- Меню
Шапка сайта не должна быть большой, все в стиле "Минимализм"
Футер
- 2 Блока текста (адрес и график работы)
- Меню (вертикальное)
- Тот же логотип с телефонов
- Кнопка "Бесплатная консультация"
Под футером небольшая полоска (Див) для:
- Счетчиков (иконки добавьте чтобы при верстке вопросов не было что для чего)
- Поделится в соц сетях
- Дежурного текста (все права защищены , копирования только с указанием первоисточника)
Главная страница
Слева - Фото меня (используйте пока чужую фото, после верстке поменяю), с текстом кто Я, и текстом рыбой
Справа - Форма "Записаться на консультацию" - с 5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка, Ваша почта, Повод для встречи)
Ниже мои дипломы (можно слайдером, чтобы место экономить)
Потом иконками "Мои услуги"
- Семейные консультации
- Пищевая зависимость
- Избавление от вредных прывычек
- Стресс и постоянная усталость
- Проблемы коммуникации
- Карьер и бизнес
- Личностный рост
- Неуверенность в себе
Потом Красиво оформленная надпись "Цель психотерапии — сделать людей свободными
(Ролло Мэй)"
Страница Рубрик
http://joxi.ru/l2ZN5pQsw0Y7e2 вот так примерно
И текст описания рубрики
Страница Записи
Проработать элементы
Заголовки Н 1
Содержание статьи http://joxi.ru/8An6Jj9IjbEyJA
Заголовки 2,3,4
Цитата
Картинки
Таблицы
Нумерованные и маркированные списки
Большая кнопка "Бесплатная консультация"
Хлебные крошки тоже лучше в конце записи, а не в начале
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Форма комментов и сами комменты в формате один задал вопрос, другой на него ответил
Сайтбар
На главной странице сайтбар не нужен
- На внутряках - та же фотография с текстом обо мне (но фото уже меньше, естественно, по размеру) и текст поменьше по шрифту
- Слайдером сертификаты и дипломы
- Случайная цитата (рандом потом попрошу сделать)
- 2 баннера 240*400 с акциями
Форма всплывашки (консультации) примерно такая же как и на главной - 5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка, Ваша почта, Повод для встречи)
Вроде Все - будут какие либо вопросы - пишите, на все отвечу
Крутой отзыв, естественно, оставлю
Спасибо
Выбранный исполнитель
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