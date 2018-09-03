Простой макет для сайта психолога

Добрый День

Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов

Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись)

Шапка сайта:

- Логотип (знак психологии, на фотостоках легко найдете)

- Психолог Андроник Меликян

- Номер телефона

- Адрес

- Кнопка "Бесплатная консультация"

- Поиск

- Меню

Шапка сайта не должна быть большой, все в стиле "Минимализм"

Футер

- 2 Блока текста (адрес и график работы)

- Меню (вертикальное)

- Тот же логотип с телефонов

- Кнопка "Бесплатная консультация"

Под футером небольшая полоска (Див) для:

- Счетчиков (иконки добавьте чтобы при верстке вопросов не было что для чего)

- Поделится в соц сетях

- Дежурного текста (все права защищены , копирования только с указанием первоисточника)

Главная страница

Слева - Фото меня (используйте пока чужую фото, после верстке поменяю), с текстом кто Я, и текстом рыбой

Справа - Форма "Записаться на консультацию" - с 5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка, Ваша почта, Повод для встречи)

Ниже мои дипломы (можно слайдером, чтобы место экономить)

Потом иконками "Мои услуги"

- Семейные консультации

- Пищевая зависимость

- Избавление от вредных прывычек

- Стресс и постоянная усталость

- Проблемы коммуникации

- Карьер и бизнес

- Личностный рост

- Неуверенность в себе

Потом Красиво оформленная надпись "Цель психотерапии — сделать людей свободными

(Ролло Мэй)"

Страница Рубрик

http://joxi.ru/l2ZN5pQsw0Y7e2 вот так примерно

И текст описания рубрики

Страница Записи

Проработать элементы

Заголовки Н 1

Содержание статьи http://joxi.ru/8An6Jj9IjbEyJA

Заголовки 2,3,4

Цитата

Картинки

Таблицы

Нумерованные и маркированные списки

Большая кнопка "Бесплатная консультация"

Хлебные крошки тоже лучше в конце записи, а не в начале

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Форма комментов и сами комменты в формате один задал вопрос, другой на него ответил

Сайтбар

На главной странице сайтбар не нужен

- На внутряках - та же фотография с текстом обо мне (но фото уже меньше, естественно, по размеру) и текст поменьше по шрифту

- Слайдером сертификаты и дипломы

- Случайная цитата (рандом потом попрошу сделать)

- 2 баннера 240*400 с акциями

Форма всплывашки (консультации) примерно такая же как и на главной - 5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка, Ваша почта, Повод для встречи)

Вроде Все - будут какие либо вопросы - пишите, на все отвечу

Крутой отзыв, естественно, оставлю

Спасибо