Простой макет для сайта психолога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок280 просмотров

Добрый День 

Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов 

Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись)

Шапка сайта: 

- Логотип (знак психологии, на фотостоках легко найдете)

- Психолог Андроник Меликян 

- Номер телефона 

- Адрес

- Кнопка "Бесплатная консультация" 

- Поиск

- Меню

Шапка сайта не должна быть большой, все в стиле "Минимализм" 

Футер 

- 2 Блока текста (адрес и график работы) 

- Меню (вертикальное)

- Тот же логотип с телефонов 

- Кнопка "Бесплатная консультация"

Под футером небольшая полоска (Див) для: 

- Счетчиков (иконки добавьте чтобы при верстке вопросов не было что для чего)

- Поделится в соц сетях

- Дежурного текста (все права защищены , копирования только с указанием первоисточника)

Главная страница 

Слева - Фото меня (используйте пока чужую фото, после верстке поменяю), с текстом кто Я,  и текстом рыбой 

Справа - Форма "Записаться  на консультацию" - с 5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка,  Ваша почта, Повод для встречи)

Ниже мои дипломы (можно слайдером, чтобы место экономить)

Потом иконками "Мои услуги" 

- Семейные консультации

- Пищевая зависимость 

- Избавление от вредных прывычек

- Стресс и постоянная усталость

- Проблемы коммуникации

- Карьер и бизнес

- Личностный рост

- Неуверенность в себе 

Потом Красиво оформленная надпись "Цель психотерапии — сделать людей свободными 

(Ролло Мэй)" 

Страница Рубрик 

http://joxi.ru/l2ZN5pQsw0Y7e2 вот так примерно 

И текст описания рубрики 

Страница Записи

Проработать элементы 

Заголовки Н 1

Содержание статьи http://joxi.ru/8An6Jj9IjbEyJA 

Заголовки 2,3,4

Цитата 

Картинки

Таблицы

Нумерованные и маркированные списки

Большая кнопка "Бесплатная консультация" 

Хлебные крошки тоже лучше в конце записи, а не в начале 

Смотреть похожие записи

Форма комментов и сами комменты в формате один задал вопрос, другой на него ответил

Сайтбар 

На главной странице сайтбар не нужен 

- На внутряках - та же фотография с текстом обо мне (но фото уже меньше, естественно, по размеру) и текст поменьше по шрифту 

- Слайдером сертификаты и дипломы

- Случайная цитата (рандом потом попрошу сделать)  

-  2 баннера 240*400 с акциями

Форма всплывашки (консультации) примерно такая же как и на главной -  5 полями (Имя Фамилия, Номер телефона/Вотс ап, Удобное время для Звонка,  Ваша почта, Повод для встречи)

Вроде Все - будут какие либо вопросы - пишите, на все отвечу

Крутой отзыв, естественно, оставлю

Спасибо   

 

7 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tihonov_den
Даниил 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tihonov_den
Даниил 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад