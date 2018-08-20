Ищем дизайнера с опытом работы на Figma

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Закрыт13 заявок271 просмотр

Требуется дизайнер с опытом работы на Figma. 

Figma
7 лет назад
IT_Projekt
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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