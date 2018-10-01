Доработка главной страницы (Все правки уже есть)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок197 просмотров

Доработка главной страницы сайта. Правки уже есть. (в ворде)

Задача: Утвердить дизайн

Сайты которые нравятся: http://www.clicknfunny.com/index.html     koreavisiontour.com

Переговоры в телеграм

Оплата (желательно киви) после утверждения дизайна

7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

roninsegun
Дмитрий 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

roninsegun
Дмитрий 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад