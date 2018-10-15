Хочу изменить дизайн сайта ugonavto.net Сайт на WordPress При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы. Максимальный бюджет 30 т.р.
Разработка дизайна сайта продажи телефонов (Только главная)
Разработать дизайн для магазина продажи телефонов
Задача: утвердить дизайн
Примеры сайтов которые нравятся
Основной цвет выбрать желтый (на выбор дизайнер)
sulpak.kz (дизайн главной) -
mobitron.kz - карточка товаров, ярлычки на карточке товара (горячее, выгодное предложение, акции и т.д.)
Номера шаблонные: +7 777 777 7777
Адреса шаблонные: ул. Емцова 7
mail шаблонный: [email protected]
Лого нет (поставим просто название Almatel)
Блоки:
1. Шапка
2. Слайдер - сделать 2-3 баннера
3. Новинки, хиты продаж, распродажа
4. бренды (xiaomi, huawei, samsung, blackberry, nokia)
5. Интересное (блок по типу новостей, взять инфу про новости о моб, для шаблона) - минимум 6
6. подвал
каталог товаров: Xiaomi, Huawei, Samsung, Blackberry, Nokia, остальные категории из suplak-каталог товаров-телефоны и гаджеты - Гаджеты (взять подкатегории) и Аксессуары (также взять подкатегории)
по слайдеру информацию дам позже, пока просто взять банера про рекламу какого нибудь xiaomi и поставить, позже как сделаем акции (в течении пару дней) отправлю информацию
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Оплата qiwi после утверждения дизайна
Выбранный исполнитель
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