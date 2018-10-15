Разработка дизайна сайта продажи телефонов (Только главная)

Разработать дизайн для магазина продажи телефонов

Задача: утвердить дизайн

Примеры сайтов которые нравятся

Основной цвет выбрать желтый (на выбор дизайнер)

sulpak.kz (дизайн главной) -

mobitron.kz - карточка товаров, ярлычки на карточке товара (горячее, выгодное предложение, акции и т.д.)

Номера шаблонные: +7 777 777 7777

Адреса шаблонные: ул. Емцова 7

mail шаблонный: [email protected]

Лого нет (поставим просто название Almatel)

Блоки:

1. Шапка

2. Слайдер - сделать 2-3 баннера

3. Новинки, хиты продаж, распродажа

4. бренды (xiaomi, huawei, samsung, blackberry, nokia)

5. Интересное (блок по типу новостей, взять инфу про новости о моб, для шаблона) - минимум 6

6. подвал

каталог товаров: Xiaomi, Huawei, Samsung, Blackberry, Nokia, остальные категории из suplak-каталог товаров-телефоны и гаджеты - Гаджеты (взять подкатегории) и Аксессуары (также взять подкатегории)

по слайдеру информацию дам позже, пока просто взять банера про рекламу какого нибудь xiaomi и поставить, позже как сделаем акции (в течении пару дней) отправлю информацию

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