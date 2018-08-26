Хочу изменить дизайн сайта ugonavto.net Сайт на WordPress При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы. Максимальный бюджет 30 т.р.
Разработка PSD страницы сайта и логотип.
Задача
Цель:
Есть сайт на WordPress, у данного сайта есть шаблон.
Необходимо:
1. Придумать внешний вид для этого шаблона PSD однастраница.
2. Придумать логотип.
Требования к внешнему виду шаблона и логотипа согласноТЗ.
Просьба:
Указывать за работу реальные цены без догадок и обмана;
Использую только безопасной сделки.
Выбранный исполнитель
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