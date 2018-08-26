Разработка PSD страницы сайта и логотип.

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок284 просмотра

Задача

Цель:

Есть сайт на WordPress, у данного сайта есть шаблон.

Необходимо:

 

1. Придумать внешний вид для этого шаблона PSD однастраница.

2. Придумать логотип.

 

Требования к внешнему виду шаблона и логотипа согласноТЗ.

 

Просьба:

Указывать за работу реальные цены без догадок и обмана;

Использую только безопасной сделки.

WordPress
7 лет назад
blikb
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kariatida
Наталья 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$45
2 дня
Рекомендую, все понравилось.
Рекомендую, ответственный и приятный заказчик.

Заявки фрилансеров

Kariatida
Наталья 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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