Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page) Оплата - 2500 рублей. Необходимая тематика - аренда жилой недвижимости. Срок изготовления нужен оперативный - 48 часов. В первую очередь буду рассматривать ...
Дизайнер
Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)
Оплата - 2500 рублей.
Необходимая тематика - лидогенерация для бизнеса.
Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 9:00 по Мск 22.08.2018
Работу необходимо предоставить в формате .PSD
В первую очередь буду рассматривать тех дизайнеров, которые уже работали с подобным направлением.
Когда будете отправлять отклик, прошу прикрепить примеры работ.
Детали обсуждаются уже с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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