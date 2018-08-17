Дизайнер

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок234 просмотра

Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)

Оплата - 2500 рублей.

Необходимая тематика - лидогенерация для бизнеса.

Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 9:00 по Мск 22.08.2018

Работу необходимо предоставить в формате .PSD

В первую очередь буду рассматривать тех дизайнеров, которые уже работали с подобным направлением.

Когда будете отправлять отклик, прошу прикрепить примеры работ.

Детали обсуждаются уже с кандидатами.

Лидогенерация
7 лет назад
igrigora
Игорь 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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