Создать дизайн для блога

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок259 просмотров

Нужен качественный и легкий дизайн блога в современных трендах (8 страниц), оплата на карту.

7 лет назад
Arksidi
Максим 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
7 лет назад
$300
10 дней
Работу выполнил профессионально и быстро, замечаний почти не было. Антон предлагал свои решения и корректировки. Профессионал с опытом. Спасибо за качество.
Я остался доволен сотрудничеством. Максим соглашается с предложениями, видит дизайн, всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
7 лет назад

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