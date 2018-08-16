Дизайн Лендинга на Tilda Publishing

Нужно нарисовать УНИКАЛЬНЫЙ Дизайн Лендинга по Прототипу в Tilda Publishing.

Копирайт текста и весь контент уже готов.

Примеры понравившихся Дизайнов и Блоков так же есть.

Прилагаю ссылки на понравившиеся Лендинги.

protilda.com

clevercase.ru/

Так же приложу свой Прототип и пример лендинга по ремонту, который понравился.

Бюджет на Дизайн лендинга 10 000 руб.

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Первичное задание:

Нужно нарисовать первый экран лендинга по прототипу, далее у кого наиболее подходящий вариант, работаем.

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В дальнейшем при успешной работе, нужно будет нарисовать ещё ряд лендингов, а так же дорисовка.