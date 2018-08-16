Дизайн Лендинга на Tilda Publishing

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Закрыт13 заявок282 просмотра

Нужно нарисовать УНИКАЛЬНЫЙ Дизайн Лендинга по Прототипу в Tilda Publishing. 

Копирайт текста и весь контент уже готов. 

Примеры понравившихся Дизайнов и Блоков так же есть. 

Прилагаю ссылки на понравившиеся Лендинги. 

protilda.com 

clevercase.ru/ 

Так же приложу свой  Прототип и пример лендинга по ремонту, который понравился. 

Бюджет на Дизайн лендинга 10 000 руб. 

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Первичное задание: 

Нужно нарисовать первый экран лендинга по прототипу, далее у кого наиболее подходящий вариант, работаем. 

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В дальнейшем при успешной работе, нужно будет нарисовать ещё ряд лендингов, а так же дорисовка. 

Tilda
7 лет назад
NickShv92
Николай 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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