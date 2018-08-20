Дизайн-макет сайта по услугам Ассенизаторов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка445 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн-макет главной страницы по услугам Ассенизатора. Схематичный прототип во вложении к задаче. Дизайн должен быть ярким и современным.

Цветовые предпочтения:

- основной фон: светлый (белый, светло-серый),

- элементы управления и т.д.: возможно оранжевый, желтый, чуть-чуть черного.

7 лет назад
mshabaev
Марат 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
7 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую, Дмитрия, к сотрудничеству! Разработал классный дизайн, который был принят без каких-либо поправок. :-)
Cпасибо, за приятное сотрудничество! Очень понравилось работать с Маратом. Отличный и позитивный заказчик. Четко поставленные задачи и мгновенная оплата. Буду рад поработать в будущем :)

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
7 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Лендинг Пейдж

    $60

    Требуется разработчик сайта! Необходимо разработать лендинг пейдж с  глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть (все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков  обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот ...

    Tilda
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оценка стоимости дизайна сайта

    Доброго времени суток! Нравится дизайн сайта http://kcsp27.ru/.Хочу продумать, как бы сделать похожий, но прежде чем думать над изменениями, хочу понять, как долго и дорого выйдет такой дизайн. Задача: Оцените, ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка сайта на wordpress

    $25

    Необходимо внести правки в шаблон сайта, чтобы он отличался от первоначального по дизайну. (http://9602311999.myjino.ru) Поправить хедер и футер, элементы интерфейса на сайте, фон, заголовки, формы заявок, заменить шрифты. В карточку товара добавить блок ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поменять дизайн существующего сайта прямо в верстке.

    Есть сайт http://depechemode.msk.ru/ Надо в его же верстке (отдельно выложу на тестовый домен) сменить полностью дизайн (картинки, лого, кнопки и т.д.) и шрифты под другую тему - вот на эту и в таком стиле https://bdva.ru/tickets/  ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга по продаже одного катера катамарана за 1 день

    $20

    Нужно срочно!!!! Срок реализации 1 день. превью нужно сегодня Примеры того что нравится прикрепил. Задача получить заявку на почту или звонок. картинки самого катера в приложении. текст  ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по образцу

    $45

    Есть сайт дистрибьютора litres.ru, нужно сделать дизайн сайта дилера с минимальными изменениями. Все изменения отражены в прототипах, идет архив во вложении. Всего страниц: ГлавнаяКатегория товараТоварСтраница автораСписок статейБолее подробно описал в ТЗ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • "Вписать" текстовый таймер окончания скидки в дизайн сайта

    $10

    Приветствую Есть сайт интернет магазина. Над кнопкой "добавить в корзину" размещен таймер с обратным отсчетом в виде текста - "скидка действует еще _2_ часа _22_ минуты _13_ секунд" ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад