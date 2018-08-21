Необходимо создать адаптивный дизайн сайта. ТЗ по ссылке: https://dropmefiles.com/3QMqZ
Дизайн сайта по образцу
Есть сайт дистрибьютора litres.ru, нужно сделать дизайн сайта дилера с минимальными изменениями. Все изменения отражены в прототипах, идет архив во вложении.
Всего страниц:
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- Страница автора
- Список статей
От вас нужно оценить эту работу по часам и сказать сколько стоит 1 час вашей работы в данном контексте. Исходя из этого определим стоимость проекта. В идеале хотелось бы найти специалиста с нормальным портфолио и который имеет некоторое свободное время, чтобы подработать.
Оставляйте скайп.
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