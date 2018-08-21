Дизайн сайта по образцу

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок280 просмотров

Есть сайт дистрибьютора litres.ru, нужно сделать дизайн сайта дилера с минимальными изменениями. Все изменения отражены в прототипах, идет архив во вложении.

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Более подробно описал в ТЗ.

От вас нужно оценить эту работу по часам и сказать сколько стоит 1 час вашей работы в данном контексте. Исходя из этого определим стоимость проекта. В идеале хотелось бы найти специалиста с нормальным портфолио и который имеет некоторое свободное время, чтобы подработать.

Оставляйте скайп.

7 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$45
3 дня
Отличный дизайнер, рекомендую!
Сработались отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад

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