Дизайн сайта по образцу

Есть сайт дистрибьютора litres.ru, нужно сделать дизайн сайта дилера с минимальными изменениями. Все изменения отражены в прототипах, идет архив во вложении.

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Более подробно описал в ТЗ.

От вас нужно оценить эту работу по часам и сказать сколько стоит 1 час вашей работы в данном контексте. Исходя из этого определим стоимость проекта. В идеале хотелось бы найти специалиста с нормальным портфолио и который имеет некоторое свободное время, чтобы подработать.

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