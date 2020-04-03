mikeqiq1

Роман Худобин mikeqiq1

 
29 летУкраина/Мирноград
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
[b][url=https://www.weblancer.net/account/pm/?recipient=mikeqiq1]Продуманный дизайн и профессиональная верстка с акцентом на потребителя[/url][/b]

Услуги и цены    |    Скачать бриф    |    Написать сообщение

Просто расскажите, что у вас за проект и на какой он стадии

Работаю честно и прозрачно, без посредников и являюсь прямым исполнителем. Умею работать без технического задания. Нет никаких ограничений вроде количества наборов правок, все поправки, в рамках технического задания, бесплатные. Есть идеи, мысли, предложения по своей цене? — Пишите! обсудим.

Ограничен бюджет?

Свяжитесь со мной, я уверен — мы договоримся. Просто отправьте мне смайл или напишите «Привет!», если не знаете с чего начать.

Нет технического задания?

Я подготовил свой вариант брифа — он короткий и понятный простому человеку, не разбирающемуся в дизайне, верстке или CMS. Однако, он поможет мне составить представление о результате, который нужен заказчику. Иногда я задаю уточняющие вопросы, которые касаются задачи, но остались не освещенными в брифе. Если у заказчика возникают затруднения с заполнением брифа, я всегда готов обсудить проект по Skype — https://join.skype.com/invite/d5UPVkYupecP или  Telegram — https://t.me/bikaso46 или Внутренний чат Weblancer.

Максимально погружаюсь в предмет разработки

Иногда я прибегаю к помощи своих клиентов. Тематика проектов бывает самой разной, от простых «Поставки древесного угля» или «Раскрутка соц. сетей» до таких специфических как «Фондовая биржа» или «Политическая раскрепощенность». Само собой разумеется, я, как дизайнер, не могу разбираться во всем этом многообразии тем. Впрочем, каждый раз погружаясь в новый проект, я становлюсь немного то строителем, то банкиром, то политиком.

Работаю на совесть

Все мои макеты рисуются по адаптивной сетке. Я готовлю состояния активных элементов при наведении курсора, необходимые всплывающие окна, разрабатываю адаптивную версию дизайна под планшеты и смартфоны, сортирую и подготавливаю исходники для дальнейшей работы, никогда не пропадаю из поля зрения заказчика после завершения проекта. Если у верстальщика или программиста появляются вопросы — я откладываю все свои дела и решаю ваши вопросы здесь, сейчас, бесплатно.

Аванс в размере от 20 до 40% или «Безопасный платеж»

Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом платеже. Я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без аванса, но на определенных условиях. Например, «Безопасный платеж». Кстати, если моя работа не устроит заказчика настолько, что правками делу не поможешь, — я верну аванс или закрою безопасный платеж в вашу пользу.

Свяжитесь со мной

Мои реквизиты

HTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
ТОП-20
Шрифты
ТОП-50
Картография
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Отзывы заказчиков
Sergeybrudin
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$54
10 баллов
4 года назад
Дизайн упаковки с учётом фирменного стиля
Роман выполнил заказ на должном уровне. Лучший дизайн упаковки нашего продукта и представить невозможно, упаковка порадовала весь коллектив. Мои рекомендации!
Задача выполнена. На состояние 09.06.2020 средства от Сергея не поступили. По словам Сергея, перевести средства сейчас не представляется возможным из за сложностей их бухгалтерии. Сергей настоятельно просит подождать начало следующего месяца и продолжить работу над следующими продуктами. Впрочем, человек вежливый и пунктуальный в плане связи.
Ответный отзыв
Sergeybrudin
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
4 года назад
Разработать 6 символов
Оперативно выполнил поставленную задачу. Будем работать дальше
Все хорошо
Ответный отзыв
guest_151595707829
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Правки по дизайну сайта. Только в фотошоп, без верстки
Роман большой профессионал, все сделано четко и в сроки. Рекомендую!
Все прошло хорошо
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$30
10 баллов
4 года назад
Продолжение
все на пятерку! еще и мелкие дополнения без вопросов реализовал рекомендую!
Задача четкая и понятная. Никаких дополнительных вопросов и черной работы не было.
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$75
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн страницы
отличная работа! вдвое быстрее чем я ждал спасибо!
Задача четкая и понятная. Никаких сложностей не было.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
21 отзыв
$35/час
от $70от 1 дня
#231
Шрифты
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
#14
Картография
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#30
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$100/час
от $100от 5 дней
#102
Фотосъемка
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#155
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#211
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$35/час
от $35от 1 дня
#221
Тестирование сайтов
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#522
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