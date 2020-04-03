[b][url=https://www.weblancer.net/account/pm/?recipient=mikeqiq1]Продуманный дизайн и профессиональная верстка с акцентом на потребителя[/url][/b]

Услуги и цены | Скачать бриф | Написать сообщение

Просто расскажите, что у вас за проект и на какой он стадии

Работаю честно и прозрачно, без посредников и являюсь прямым исполнителем. Умею работать без технического задания. Нет никаких ограничений вроде количества наборов правок, все поправки, в рамках технического задания, бесплатные. Есть идеи, мысли, предложения по своей цене? — Пишите! обсудим.

Ограничен бюджет?

Свяжитесь со мной, я уверен — мы договоримся. Просто отправьте мне смайл или напишите «Привет!», если не знаете с чего начать.

Нет технического задания?

Я подготовил свой вариант брифа — он короткий и понятный простому человеку, не разбирающемуся в дизайне, верстке или CMS. Однако, он поможет мне составить представление о результате, который нужен заказчику. Иногда я задаю уточняющие вопросы, которые касаются задачи, но остались не освещенными в брифе. Если у заказчика возникают затруднения с заполнением брифа, я всегда готов обсудить проект по Skype — https://join.skype.com/invite/d5UPVkYupecP или Telegram — https://t.me/bikaso46 или Внутренний чат Weblancer.

Максимально погружаюсь в предмет разработки

Иногда я прибегаю к помощи своих клиентов. Тематика проектов бывает самой разной, от простых «Поставки древесного угля» или «Раскрутка соц. сетей» до таких специфических как «Фондовая биржа» или «Политическая раскрепощенность». Само собой разумеется, я, как дизайнер, не могу разбираться во всем этом многообразии тем. Впрочем, каждый раз погружаясь в новый проект, я становлюсь немного то строителем, то банкиром, то политиком.

Работаю на совесть

Все мои макеты рисуются по адаптивной сетке. Я готовлю состояния активных элементов при наведении курсора, необходимые всплывающие окна, разрабатываю адаптивную версию дизайна под планшеты и смартфоны, сортирую и подготавливаю исходники для дальнейшей работы, никогда не пропадаю из поля зрения заказчика после завершения проекта. Если у верстальщика или программиста появляются вопросы — я откладываю все свои дела и решаю ваши вопросы здесь, сейчас, бесплатно.

Аванс в размере от 20 до 40% или «Безопасный платеж»

Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом платеже. Я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без аванса, но на определенных условиях. Например, «Безопасный платеж». Кстати, если моя работа не устроит заказчика настолько, что правками делу не поможешь, — я верну аванс или закрою безопасный платеж в вашу пользу.

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