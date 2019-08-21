Нужно создать макет одностраничного лэндинга по подобию сайта (3 размера: ПК, смартфон, планшет)
Дизайн карточки товара
Разработка дизайна карточки товара
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен редизайн главной страницы. Задача следующая - предложить шаблон темы OceanWP, который вы можете установить " один к одному", как на демо. (например https://agency.oceanwp.org/ или аналогичные) Ничего дополнительно менять не надо - вместо текста и картинок ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Landing Page - это страница в Интернете, главной задачей которой является продажа продукта. На таком сайте добавляется вся информация о продукте с подробными инструкциями с возможностью приобрести продукт прямо на сайте за пару кликов.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта для студии 3D визуализации. Примерный состав и задание по ссылке https://yadi.sk/d/oAinkj8VVg8ufw Стиль нового сайта: Строгий, без закругленных углов на изображениях, градиентов и т.д… У кандидата обязательно должно быть ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад
Изменит дизайн главной страницы сайта, для большей привлекательности с маркетинговой точки зрения - Сделать логотип и уменьшить его в два раза, поставить в верхний левый угол. - Сделать конверсионный заголовок крупным шрифтом, чтобы ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Сделать шапку для сайта http://profi-kovka.ru Требуется. Креативное мышление без использования клипартов кузнецов,наковален, огней, завитков, фото с инета. Цвета шапки коричневый, бордо, бежевый.Фон на общей странице будет бежевый. К тому, что там сейчас ...Закрыт6 лет назад
Нужен редизайн сайта zaycev-net.ru Дизайн + Адаптивная верстка + Немног изменить плеер, логотип с поиском и панелькой пользователя вверху , плеер в низу. Простой лёнкий дизайн, в светлых тонах. Всего ...Закрыт6 лет назад
В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы. Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит. Страницу ...Завершен6 лет назад
Необходимо выполнить дизайн слайдера по ТЗ.Завершен6 лет назад
- $19
Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/ Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1). Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это ...Завершен6 лет назад