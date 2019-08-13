Дизайн слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок153 просмотра

Необходимо выполнить дизайн слайдера по ТЗ.

6 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$16
1 день
Escrow
Мария работу выполнила быстро и качественно! Профессионал и просто хороший человек! Рекомендую однозначно!
От совместной работы с Александрой всегда остаются лишь позитивные отзывы и эмоции. Очень ответственный, порядочный и вежливый заказчик. Спасибо за проект! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Сайта Криптовалютной тематики

    $150

    Для выполнения дизайна, предпочтителен исполнитель имеющий общие понятия в криптовалютной сфере Необходимо:  Создание Лендинга (главной страницы, она же продающая станица сайта) Логотип 3-4 внутренние страницы сайта 3-4 модельки (всплывающие окна) ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Есть готовый сайт. Нужно сделать его дизайн главной в figma

    $19

    Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/ Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1). Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать страничку по дизайн проекту.

    $16

    Дизайн проект в figma https://www.figma.com/file/jbtEAoxOK9qzUawHMrsEE7/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0?node-id=0%3A1Необходимо сверстатьДоп. требования во вложенииopencart 3

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для страницы сайта

    Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн страницы сайта. Описание задания находится здесь https://docs.google.com/document/d/1P0DqX34gZ8bLOmsIiQEsxkXS5kzNCVr6kE2jDMwb4zU/edit?usp=sharing Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн сайта с музыкой

    Нужен редизайн сайта zaycev-net.ru В светлых тонах, можно тмный со светлым. Понравившиеся сайты: https://muzulya.ru https://zvukons.ru https://muzpanda.com https://muzhubs.ru https://muzlo.me

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести технический аудит дизайна WEB страницы

    Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать уже готовый лендинг

    $30

    Есть уже готовый лендинг на 3 экрана. Нужно его отрисовать красиво, оставив плюс-минус тот же контент. Кроме видимой части нужно ещё задизайнить форму заявки (попап) и показать как будет выглядеть мобильная версия. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен креативный, адаптивный дизайн сайта - Страницы меню 1 уровня - лендингообразные -  7 шт, и содержат краткое описание страниц 2-го уровня структура калькулятора на сайте http://dev.softindustry.by/razrabotka-sajtov/ нравится дизайн и структура сайта https://www.newsite.by/ структура ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад