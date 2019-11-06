Сверстать страничку по дизайн проекту.

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка282 просмотра

Дизайн проект в figma https://www.figma.com/file/jbtEAoxOK9qzUawHMrsEE7/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0?node-id=0%3A1Необходимо сверстатьДоп. требования во вложенииopencart 3

FigmaNode.js
6 лет назад
guest_15554098041253
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlxDekker
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$16
2 дня
Escrow
Спасибо большое, Александр. Извиняюсь, с отзывом тормознул
Ничего страшного:) Рад был помочь! Все отлично.

Заявки фрилансеров

AlxDekker
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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