AlxDekker

Александр AlxDekker

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
&#10084; Разработка быстрых адаптивных сайтов: дизайн, верстка, посадка на CMS.

Привет! Меня зовут Александр. Основное направление моей деятельности - HTML-верстка.

Конечно, не всем подойдет получить на выходе только html+css, поэтому я занимаюсь также превращением верстки в полноценные управляемые сайты на одной из CMS:

  • October CMS
  • Wordpress
  • Opencart

 Адаптивность по умолчанию

Сложно представить современный сайт без мобильной версии. Представлять и не нужно, т.к. адаптивный сайт в моем понимании - это стандарт, и любая работа в моем исполнении будет предполагать адаптацию к мобильным устройствам.

🚀 Скорость сайта

Большое внимание в работе уделяется технической оптимизации сайта. Поэтому при разработке с нуля вы получите быстрый сайт, который не заставит посетителей томиться в ожидании.

 Бесплатные правки

Довожу проекты до 100% готовности, поэтому готов учесть все ваши правки и пожелания без ограничений. Однако доработки в виде создания новых блоков/страниц/функционала оцениваются отдельно.

 Предоплата?

Только если работаем вне биржи или безопасной сделки. Стандартная предоплата в таком случае 50%. Возможна поэтапная оплата по результатам выполненных работ.

 Возврат средств

﻿

Всего знать невозможно, а разработка бывает непредсказуема. Поэтому верну предоплату, если не справился с поставленной задачей.

💬 Отзывы

С отзывами о моей работе вы можете ознакомиться здесь, или на другой бирже: https://kwork.ru/user/alxdekker

✔ Этапы работы

  • Обсуждение проекта, помощь в составлении ТЗ и заполнение брифа, оценка стоимости и сроков выполнения;
  • Создание безопасной сделки (или внесение предоплаты);
  • Работа над проектом, демонстрация и утверждение промежуточных результатов;
  • Внесение корректировок и пожеланий;
  • Закрытие сделки (или внесение остатка);
  • Передача всех исходников проекта заказчику;
  • Написание отзывов о сотрудничестве

 Мои инструменты

  • Сборка проекта на Gulp+Webpack
  • Javascript, jQuery
  • Чистый CSS или SASS
  • Методология БЭМ
  • Верстка без Bootstrap, но могу и с ним
  • Опыт создания сайтов на Opencart, Wordpress, October CMS, Jekyll
JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
guest_15554098041253
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Сверстать страничку по дизайн проекту.
Спасибо большое, Александр. Извиняюсь, с отзывом тормознул
Ничего страшного:) Рад был помочь! Все отлично.
Ответный отзыв
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Оперативно сверстать простой html блок
Как всегда, все супер! Оперативно, качественно и по разумной цене! Только положительные впечатления от сотрудничества.
Не в первый раз сотрудничаем с данным заказчиком. Всегда интересные проекты, понятные требования и своевременная оплата. Всем очень доволен!
Ответный отзыв
guest_15554098041253
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Сверстать дизайн интернет магазина
Сотрудничаем не в первый раз. Спасибо большое, все на уровне.
Рад был помочь с проектом! Всем доволен, было интересно и приятно работать.
Ответный отзыв
guest_15554098041253
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$62
10 баллов
5 лет назад
Сверстать дизайн проект интернет магазина
Работаем с Александром не в первый раз. Очень вежливый, работа выполнена четко.
Продолжаем сотрудничество с заказчиком. Работа интересная, общение приятное. Всем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15554098041253
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сверстать дизайн проект интернет магазина
Все прекрасно. Хороший исполнитель, рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата в срок, всегда на связи. Сотрудничеством вполне доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв