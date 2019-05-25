❤ Разработка быстрых адаптивных сайтов: дизайн, верстка, посадка на CMS.

Привет! Меня зовут Александр. Основное направление моей деятельности - HTML-верстка.

Конечно, не всем подойдет получить на выходе только html+css, поэтому я занимаюсь также превращением верстки в полноценные управляемые сайты на одной из CMS:

October CMS

Wordpress

Opencart

 Адаптивность по умолчанию

Сложно представить современный сайт без мобильной версии. Представлять и не нужно, т.к. адаптивный сайт в моем понимании - это стандарт, и любая работа в моем исполнении будет предполагать адаптацию к мобильным устройствам.

🚀 Скорость сайта

Большое внимание в работе уделяется технической оптимизации сайта. Поэтому при разработке с нуля вы получите быстрый сайт, который не заставит посетителей томиться в ожидании.

 Бесплатные правки

Довожу проекты до 100% готовности, поэтому готов учесть все ваши правки и пожелания без ограничений. Однако доработки в виде создания новых блоков/страниц/функционала оцениваются отдельно.

 Предоплата?

Только если работаем вне биржи или безопасной сделки. Стандартная предоплата в таком случае 50%. Возможна поэтапная оплата по результатам выполненных работ.

 Возврат средств

Всего знать невозможно, а разработка бывает непредсказуема. Поэтому верну предоплату, если не справился с поставленной задачей.

💬 Отзывы

С отзывами о моей работе вы можете ознакомиться здесь, или на другой бирже: https://kwork.ru/user/alxdekker

✔ Этапы работы

Обсуждение проекта, помощь в составлении ТЗ и заполнение брифа, оценка стоимости и сроков выполнения;

Создание безопасной сделки (или внесение предоплаты);

Работа над проектом, демонстрация и утверждение промежуточных результатов;

Внесение корректировок и пожеланий;

Закрытие сделки (или внесение остатка);

Передача всех исходников проекта заказчику;

Написание отзывов о сотрудничестве

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