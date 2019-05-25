Привет! Меня зовут Александр. Основное направление моей деятельности - HTML-верстка.
Конечно, не всем подойдет получить на выходе только html+css, поэтому я занимаюсь также превращением верстки в полноценные управляемые сайты на одной из CMS:
- October CMS
- Wordpress
- Opencart
Адаптивность по умолчанию
Сложно представить современный сайт без мобильной версии. Представлять и не нужно, т.к. адаптивный сайт в моем понимании - это стандарт, и любая работа в моем исполнении будет предполагать адаптацию к мобильным устройствам.
🚀 Скорость сайта
Большое внимание в работе уделяется технической оптимизации сайта. Поэтому при разработке с нуля вы получите быстрый сайт, который не заставит посетителей томиться в ожидании.
Бесплатные правки
Довожу проекты до 100% готовности, поэтому готов учесть все ваши правки и пожелания без ограничений. Однако доработки в виде создания новых блоков/страниц/функционала оцениваются отдельно.
Предоплата?
Только если работаем вне биржи или безопасной сделки. Стандартная предоплата в таком случае 50%. Возможна поэтапная оплата по результатам выполненных работ.
Возврат средств
Всего знать невозможно, а разработка бывает непредсказуема. Поэтому верну предоплату, если не справился с поставленной задачей.
💬 Отзывы
С отзывами о моей работе вы можете ознакомиться здесь, или на другой бирже: https://kwork.ru/user/alxdekker
✔ Этапы работы
- Обсуждение проекта, помощь в составлении ТЗ и заполнение брифа, оценка стоимости и сроков выполнения;
- Создание безопасной сделки (или внесение предоплаты);
- Работа над проектом, демонстрация и утверждение промежуточных результатов;
- Внесение корректировок и пожеланий;
- Закрытие сделки (или внесение остатка);
- Передача всех исходников проекта заказчику;
- Написание отзывов о сотрудничестве
Мои инструменты
- Сборка проекта на Gulp+Webpack
- Javascript, jQuery
- Чистый CSS или SASS
- Методология БЭМ
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