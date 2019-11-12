Необычный заказ

Для меня было впервой работать со "свободными стрелками". Еще большим было удивление, что все, что я просил, было сделано в срок. Тематика для Андрея новая, да еще и специфическая. Не каждый переосилит себя и займется этим. Не было "качелей" с его стороны. Не успел, не понял, у меня болит голова - к моей радости этого не было. Советую ли я его другим - ДА, 10 раз ДА. Закажу ли я еще раз - опять же ДА.