Необычный заказ

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Завершен47 заявок591 просмотр

Необходим дизайн адаптивного сайта. Тема - похоронные услуги.

6 лет назад
iSitkh
Олег 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад
$160
7 дней
Для меня было впервой работать со "свободными стрелками". Еще большим было удивление, что все, что я просил, было сделано в срок. Тематика для Андрея новая, да еще и специфическая. Не каждый переосилит себя и займется этим. Не было "качелей" с его стороны. Не успел, не понял, у меня болит голова - к моей радости этого не было. Советую ли я его другим - ДА, 10 раз ДА. Закажу ли я еще раз - опять же ДА.
Очень приятно работать с Олегом. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад