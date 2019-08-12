Дизайн 4х всплывающих окон + отрисовка 9 картинок-опций

Дизайн 4х однотипных страниц + 9 картинок для доп.опций для калькулятора

Есть сайт-калькулятор компании, нужно оформить всплывающее окно в соответствии с прототипом https://jv2c7a.axshare.com/ и прорисовать доп.опции

Стили текста и основной дизайн в рамках брендбука

Полное ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/19D5-Lwc0bZKmMqoczxxzDAXFXYz1zCiGSdMDw_TwnRk/edit?usp=sharing

Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно, с полным ТЗ и укажите ваши вопросы, предложения и цену/срок за работу