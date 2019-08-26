Дизайн страниц сайта

Требуется сделать дизайн страниц магазина:

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карточка товара

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Есть действующий магазин, в т.ч. мобильная версия: весь функционал останется. Будет предоставлен прототип: шапки, меню, навигации- того, что я хочу увидеть.

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!

Варианты оплаты:

- предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам

- постоплата

Дизайнеры не подходящие для данного проекта:

- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.

- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".

- "студиям"

- новички без отзывов и портфолио

Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!

В тексте заявки обязательно пишите " хочу выполнить ". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок , доп. вопросы Вы можете задать в личку.