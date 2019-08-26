Дизайн страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок384 просмотра

Требуется сделать дизайн страниц магазина:

  • страница категории
  • карточка товара
  • главная
Есть действующий магазин, в т.ч. мобильная версия: весь функционал останется. Будет предоставлен прототип: шапки, меню, навигации- того, что я хочу увидеть.

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!

Варианты оплаты:

- предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам

- постоплата

Дизайнеры не подходящие для данного проекта:

- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д. 

- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость". 

- "студиям"

- новички без отзывов и портфолио

Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!

В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  

ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются! 

6 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
30 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Все хорошо. Спасибо. Рекомендую.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitilik
30 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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