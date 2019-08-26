Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта. Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под ...
Дизайн страниц сайта
Требуется сделать дизайн страниц магазина:
- страница категории
- карточка товара
- главная
Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!
Варианты оплаты:
- предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам
- постоплата
Дизайнеры не подходящие для данного проекта:
- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.
- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".
- "студиям"
- новички без отзывов и портфолио
Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.
С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!
В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". После рассмотрения мини-тз ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.
ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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