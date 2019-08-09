Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта. Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под ...
Редизайн сайта
Фон, меню, некоторые блоки
Заявки фрилансеров
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