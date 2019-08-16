Разработки дизайна сайта по макету в Axure

Задача: сделать красивый и современный адаптивный дизайн для сайта аренды автобусов.

За работу хорошо платим. Нужен человек который сможет уделить время проекту и поможет его доработать. Есть отдельные части сайта по которым хотим посоветоваться.

Макет сделан в программе Axure. Html версия доступна для просмотра по адресу: http://bustour.elitasite.shop/