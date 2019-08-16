Разработки дизайна сайта по макету в Axure

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка1234 просмотра

Задача: сделать красивый и современный адаптивный дизайн для сайта аренды автобусов. 

За работу хорошо платим. Нужен человек который сможет уделить время проекту и поможет его доработать. Есть отдельные части сайта по которым хотим посоветоваться.

Макет сделан в программе Axure. Html версия доступна для просмотра по адресу: http://bustour.elitasite.shop/

HTML
6 лет назад
Byrui
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$300
2 дня
Я очень рад, что выбрал Александра. Я был удивлен его скоростью и профессионализмом! Просто ракета! Через полтора дня я выкатил готовый дизайн и добавил свои улучшения. Будем работать
Замечательный клиент с очень интересным проектом. Классная постановка задачи, моментальная оплата и всегда на связи. Профессиональный заказчик и просто приятный человек. Рекомендую Владимира к сотрудничеству и с удовольствием поработаю еще не один раз :)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Описать структуру ЛП для дизайнера

    Нужен ЛП для объекта недвижимости, но это не отдельно стоящая страница, а часть существующего вебсайта по недвижимости. Вот пример: http://espanamania.ru/oasis-beach-el-raso/, который меня не устраивает из-за отсутствия достойного дизайна. Поэтому я решил заказать разработку дизайна у ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн сайта в PSD

    $75

    Здравствуйте, есть сайт http://shevknife.ru/  Нужно нарисовать светлый и современный дизайн сайта. Лого делать не нужно, он есть. Что бы нам не переделывать весь сайт (структуру и верстку) нужно перерисовать ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для строй.магазина

    $100

    Думал заказать "сайт под ключ", но что то не так пошло. По этому сначала сделам дизайн. И так, ищу свободного, адекватного дизайнера, который будет выполнять капризы женщины :) контора строительная, надо что ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка дизайна корпоративного сайта с адаптивной вёрсткой.

    Требуется разработать дизайн корпоративного сайта компании по продаже холодильного и вентиляционного оборудования по ТЗ. Адаптивная вёрстка и микроразметка некоторых блоков в шаблонах обязательна. Очень желательно с прототипированием.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн сайта смартфонов

    Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дать объективную оценку работы дизайнера

    Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать новый вид для сайта на ВОРДПРЕСС

    Есть сайт http://ak-adwords.ru/  Сайт сделан в 2010 году и дизайн еще все старый, надо новый взгляд на сайте новый вид, разширить и выбрать красивый вид для отображения товара. Рисовать практично ненужно ничего, больше програмирование и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новая версия дизайна сайта

    Здравствуйте! Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел. Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер. Страницы: 1. Главная 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад