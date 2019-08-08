Нужен дизайн приложения на Андройд

Нужен дизайн приложения, а именно:

1) Логотип

2) дизайн сплешь скрина

3) дизайн меню навигации

4) и ещё 2 или 3 экрана внутри приложения.

Скидывайте ссылку на ваш бихайнс. Так же указывайте ваши цены.

Все исходники оставляете мне в psd с коралом и прочими графическими программами связываться не буду! Строго Фотошоп!

П.с. новички мимо! Предпочтение людям с опытом разработки дизайна мобильных приложений. Скидывайте ссылки на ваши работы. Всем спасибо за внимание