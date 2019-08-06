Добрый день Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной Instagram: 5_volkov_5 ...
Проработка дизайна нескольких элементов на действующем сайте
На действующем сайте будет изменено:
Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов.
Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения.
Будет предоставлено:
1) Вам будет дана четкая "аппликация"(страница категории, не проработанная по слоям) того, что я хочу увидеть. Шрифты остаются действующие на сайте. Цвета, оттенки на заготовке.
2) сайт где это будет размещено - для того, чтобы ориентироваться в расположении блоков и т.д. Без фантазий, т.к. внедрение будет в уже действующий шаблон.
От Вас требуется:
страница категории
- проработка, подготовка данной заготовки (элементов) к верстке: разбивка нормально по слоям, отступы, прорисовка нечетких элементов и т.д.
- в некоторых моментах возможна Ваша фантазия (будет указано где).
страница товара
- по согласованию ( в связи с перерисовкой шапки, меню.. есть мысль переделать расположение/ отображение/ под новую стилистику).
Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!
Варианты оплаты:
- предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам
- постоплата
- те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.
- товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".
- "студиям"
- новички без отзывов и портфолио
С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!
В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". Высылаю тз -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку. ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются! Новички без отзывов не рассматриваются!
Заявки фрилансеров
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