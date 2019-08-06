Проработка дизайна нескольких элементов на действующем сайте

На действующем сайте будет изменено:

Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов.

Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения.

Будет предоставлено:

1) Вам будет дана четкая "аппликация"(страница категории, не проработанная по слоям) того, что я хочу увидеть. Шрифты остаются действующие на сайте. Цвета, оттенки на заготовке.

2) сайт где это будет размещено - для того, чтобы ориентироваться в расположении блоков и т.д. Без фантазий, т.к. внедрение будет в уже действующий шаблон.

От Вас требуется:

страница категории

- проработка, подготовка данной заготовки (элементов) к верстке: разбивка нормально по слоям, отступы, прорисовка нечетких элементов и т.д.

- в некоторых моментах возможна Ваша фантазия (будет указано где).

страница товара

- по согласованию ( в связи с перерисовкой шапки, меню.. есть мысль переделать расположение/ отображение/ под новую стилистику).

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!

Варианты оплаты:

предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам

постоплата

те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.

товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".

"студиям"

новички без отзывов и портфолио

Дизайнеры не подходящие для данного проекта:Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!