Проработка дизайна нескольких элементов на действующем сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок245 просмотров

На действующем сайте будет изменено:

Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов.

Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения.

Будет предоставлено:

1) Вам будет дана четкая "аппликация"(страница категории, не проработанная по слоям) того, что я хочу увидеть. Шрифты остаются действующие на сайте. Цвета, оттенки на заготовке.

2) сайт где это будет размещено - для того, чтобы ориентироваться в расположении блоков и т.д. Без фантазий, т.к. внедрение будет в уже действующий шаблон.

От Вас требуется:

страница категории

- проработка, подготовка данной заготовки (элементов) к верстке: разбивка нормально по слоям, отступы, прорисовка нечетких элементов и т.д. 

- в некоторых моментах возможна Ваша фантазия (будет указано где).

страница товара

- по согласованию ( в связи с перерисовкой шапки, меню.. есть мысль переделать расположение/ отображение/ под новую стилистику).

Если Вы готовы сделать качественную верстку - сообщите об этом!

Варианты оплаты:

  • предоплата (талантливому, крутому дизайнеру) __% далее по согласованным этапам
  • постоплата
Дизайнеры не подходящие для данного проекта:
  • те у кого ломается компьютер, отключают электроэнергию, планируете рожать и т.д.
  • товарищи с фразами "я слишком маленькую цену назвал", "я отработал за эту стоимость".
  • "студиям"
  • новички без отзывов и портфолио
Если у Вас нет времени или много заказов - прошу не беспокоить.

С Вас качественно выполненная работа, с меня своевременная оплата!

В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". Высылаю тз -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются! Новички без отзывов не рассматриваются!

6 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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