Необходимо произвести доработку сайта, создавался на платформе WordPress Есть ТЗ и понимание должен выглядеть обновленный сайт. Основные задачи: 1. Переделать текущие основные страницы 2. Сделать подкатегории в 3 разделах. Дизайн страниц ...
Нарисовать дизайн для сайта
Дизайн главной, админки, и некоторые элементы.
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