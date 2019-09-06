Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением ...
Новый дизайн сайта (редизайн)
Необходимо сделать редизайн сайта, который представляет собой сайт по привлечению заказчиков для оказания полиграфических услуг. Использовать уникальный дизайн который выглядит современно не хуже, а лучше чем у
конкурентов. Детальная проработка структуры сайта, шаблона главной и внутренних страниц, а также карточки товара, улучшение поведенческих факторов, адаптивность. На текущей версии происходит полный треш, так как последний редизайн делали 7 лет назад. Могу дать ориентир, какие сайты конкурентов в тренде нравятся, а какие нет. Важно, чтобы Вы сами предложили свой взгляд на переработку с учетом последних тенденций и предложили концепцию.
Дизайн нужен "крутой", т.к. целевая аудитория - фирмы которым нужна качественная, красивая реклама продукции или их услуг.
- Прототип главной страницы - продумать навигацию и расположение основных элементов до этапа дизайна.
- Прототип внутренней страницы - Проработка ключевой внутренней страницы и увеличение продающих свойств карточки товара.
- Дизайн-макет главной страницы – Разработать современный дизайн, который понравится целевой аудитории сайта.
- Дизайн типовой внутренней страницы – это продающая страница, она должна быть разработана с особой тщательностью.
- Дизайн универсальной страницы под новости или ведения блога полезных статей
- Контакты
Как моим наблюдениям конкуренты в этой сфере начали активно внедрять функционал интернет магазина. Может в этом
нынешняя фишка в данной области, как по мне вроде и нет необходимости, но могу ошибаться?!
Оплата работы по безналичному расчету от юр. лица!
Действующий сайт по адресу: serviceprint.ru
Присылайте портфолио и цены.
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