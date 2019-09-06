Новый дизайн сайта (редизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка424 просмотра

Необходимо сделать редизайн сайта, который представляет собой сайт по привлечению заказчиков для оказания полиграфических услуг. Использовать уникальный дизайн который выглядит современно не хуже, а лучше чем у

конкурентов. Детальная проработка структуры сайта, шаблона главной и внутренних страниц, а также карточки товара, улучшение поведенческих факторов, адаптивность. На текущей версии происходит полный треш, так как последний редизайн делали 7 лет назад. Могу дать ориентир, какие сайты конкурентов в тренде нравятся, а какие нет. Важно, чтобы Вы сами предложили свой взгляд на переработку с учетом последних тенденций и предложили концепцию.

Дизайн нужен "крутой", т.к. целевая аудитория - фирмы которым нужна качественная, красивая реклама продукции или их услуг.

  • Прототип главной страницы - продумать навигацию и расположение основных элементов до этапа дизайна.
  • Прототип внутренней страницы - Проработка ключевой внутренней страницы и увеличение продающих свойств карточки товара.
  • Дизайн-макет главной страницы – Разработать современный дизайн, который понравится целевой аудитории сайта.
  • Дизайн типовой внутренней страницы – это продающая страница, она должна быть разработана с особой тщательностью.
  • Дизайн универсальной страницы под новости или ведения блога полезных статей
  • ﻿Контакты

Подумать о необходимости внедрения калькулятора, блока с акциями, раздела новости, проработка корзины или что-то еще – просто сообщите (может завести блог для наполнения).

Как моим наблюдениям конкуренты в этой сфере начали активно внедрять функционал интернет магазина. Может в этом

нынешняя фишка в данной области, как по мне вроде и нет необходимости, но могу ошибаться?!

Оплата работы по безналичному расчету от юр. лица!

Действующий сайт по адресу: serviceprint.ru

Присылайте портфолио и цены.

6 лет назад
Dominikus
Георгий 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bc100
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$150
4 дня
Escrow
Все хорошо, к сожалению пришлось отказаться
Всё ок

Заявки фрилансеров

bc100
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад