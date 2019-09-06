Новый дизайн сайта (редизайн)

Необходимо сделать редизайн сайта, который представляет собой сайт по привлечению заказчиков для оказания полиграфических услуг. Использовать уникальный дизайн который выглядит современно не хуже, а лучше чем у

конкурентов. Детальная проработка структуры сайта, шаблона главной и внутренних страниц, а также карточки товара, улучшение поведенческих факторов, адаптивность. На текущей версии происходит полный треш, так как последний редизайн делали 7 лет назад. Могу дать ориентир, какие сайты конкурентов в тренде нравятся, а какие нет. Важно, чтобы Вы сами предложили свой взгляд на переработку с учетом последних тенденций и предложили концепцию.

Дизайн нужен "крутой", т.к. целевая аудитория - фирмы которым нужна качественная, красивая реклама продукции или их услуг.

Прототип главной страницы - продумать навигацию и расположение основных элементов до этапа дизайна.

- продумать навигацию и расположение основных элементов до этапа дизайна. Прототип внутренней страницы - Проработка ключевой внутренней страницы и увеличение продающих свойств карточки товара.

- Проработка ключевой внутренней страницы и увеличение продающих свойств карточки товара. Дизайн-макет главной страницы – Разработать современный дизайн, который понравится целевой аудитории сайта.

– Разработать современный дизайн, который понравится целевой аудитории сайта. Дизайн типовой внутренней страницы – это продающая страница, она должна быть разработана с особой тщательностью.

– это продающая страница, она должна быть разработана с особой тщательностью. Дизайн универсальной страницы под новости или ведения блога полезных статей

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Подумать о необходимости внедрения калькулятора, блока с акциями, раздела новости, проработка корзины или что-то еще – просто сообщите (может завести блог для наполнения).

Как моим наблюдениям конкуренты в этой сфере начали активно внедрять функционал интернет магазина. Может в этом

нынешняя фишка в данной области, как по мне вроде и нет необходимости, но могу ошибаться?!

Оплата работы по безналичному расчету от юр. лица!

Действующий сайт по адресу: serviceprint.ru

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