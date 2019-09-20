Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен56 заявок1247 просмотров

Максимальный бюджет - 10 000 руб.

Нужно создать  Landing Page, состоящую из главной страницу (Landing) + 4 внутренних страницы.

Главная страница состоит всего из 6 блоков:

Слайдер

Блок "О нас" (текст, картинка + опрос)

Блок "Направление исследований" (список исследований с кратким описанием)

Блок "Методы исследований" (список методов с кратким описанием)

Блок "Наши партнеры" (логотипы партеров + Цитата)

Блок "Контакты" (Телефон, E-mail, адрес + карта Яндекс)

4 страницы:

- О нас (Типовая текстовая страница с оформлением)

- Список новостей

- Направления исследований

- Результаты исследований

Дизайн нужен современный и яркий

6 лет назад
dido81
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$130
33 дня
Escrow
Отличная работа. Рекомендую.
Все супер

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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