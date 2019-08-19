https://clck.ru/HRxdy - необходимо сделать аналог подобного сайта. Два варианта языка сайта, подписки на обновления + еще небольшие правки по шаблону. От вас цены и сроки выполнения. Спасибо!
Придумать меню для сайта
Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ
Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением сайта.
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