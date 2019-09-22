Дизайн вебсайта + логотип

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Завершен36 заявок1154 просмотра

Здравствуйте, нужно разработать логотип и дизайн вебсайта книжной тематики.

Десктоп + мобильную версии.

Прикреплен макет.

Плюсом будет если в фигме.

В заявках указывайте ориентировочную стоимость и сроки. 

Figma
6 лет назад
web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$170
12 дней
Escrow
Все по плану
Все отлично

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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