Нужна обложка для 2-х видеокурсов: 1. "Защита сетей 0,4 кВ автоматическими выключателями. Базовый курс", 2. "Защита сетей 0,4 кВ автоматическими выключателями. Комплект проектировщика" Оба курса должны быть сделаны под сборку ...
Дизайн вебсайта + логотип
Здравствуйте, нужно разработать логотип и дизайн вебсайта книжной тематики.
Десктоп + мобильную версии.
Прикреплен макет.
Плюсом будет если в фигме.
В заявках указывайте ориентировочную стоимость и сроки.
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