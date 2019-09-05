Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD. Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона Те к то ...
Нужна обложка для 2-х видеокурсов
Нужна обложка для 2-х видеокурсов:
1. "Защита сетей 0,4 кВ автоматическими выключателями. Базовый курс",
2. "Защита сетей 0,4 кВ автоматическими выключателями. Комплект проектировщика"
Оба курса должны быть сделаны под сборку в Autoplay Menu Designer. Курсы будут взаимосвязаны. Первый основной, другой его дополнение.
Область - электротехника, электрические сети, проектирование.
Ключевые слова для дизайна: Автоматический выключатель, Повреждение, Кабель. Расчет. Таблицы. Графики. Короткое замыкание.
Требования:
1) На каждый курс нужны 2 страницы – Главная + 3 стр. сразделами курса. 1 я страница меню с 2-мя разделами, 2-я содержание первого раздела, 3-я содержание 2-го раздела (текст и списки для меню вышлю после выбора специалиста)
2) Также нужны 2 взаимодополняющих картинки – Заставки для продающей страницы 2-х курсов (коробка с касетой)
3) Дизайн должен быть без мультипликации, граффити и пестрых цветов. Желаемые цвета – оранжевый и его производные с вкраплениями цветов нашего логотипа.
4) На выбор должно быть 3 различных варианта дизайна. Далее дорабатываем самый подходящий
5) Все файлы нужны в 4 форматах png, jpg, ai, psd
7) Использование фотостоков исключено. Только уникальный дизайн.
6) Работаю только по безопасной сделке
7) Срок выполнения - 7 дней
Выбранный исполнитель
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