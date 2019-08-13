Разработать дизайн для сайта-портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок505 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сделать сайт-портфолио с индивидуальным и ярким дизайном. Можно с использованием иллюстраций (сток, или нарисовать собственные). 

Сайт - одностраничник с блоками (главная, портфолио, обо мне, контакты). Требуется разработать прототип, дизайн и все адаптивные версии сайта.

Все детали и ТЗ обсудим с выбранным исполнителем.

В ответе, пожалуйста, указывайте примерные цену и сроки выполнения данной работы.

6 лет назад
denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$150
7 дней
От сотрудничества с Марией только положительные отзывы! Ответственный, вежливый и профессиональный исполнитель. Буду обращаться ещё неоднократно. Рекомендую, конечно!
Совместная работа с Денисом как всегда прошла на высоте! Очень ответственный и приятный в общении заказчик. Очень благодарна за интересный проект! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mariia_ol
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад