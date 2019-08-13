Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD. Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона Те к то ...
Разработать дизайн для сайта-портфолио
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо сделать сайт-портфолио с индивидуальным и ярким дизайном. Можно с использованием иллюстраций (сток, или нарисовать собственные).
Сайт - одностраничник с блоками (главная, портфолио, обо мне, контакты). Требуется разработать прототип, дизайн и все адаптивные версии сайта.
Все детали и ТЗ обсудим с выбранным исполнителем.
В ответе, пожалуйста, указывайте примерные цену и сроки выполнения данной работы.
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