Разработать дизайн для сайта-портфолио

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сделать сайт-портфолио с индивидуальным и ярким дизайном. Можно с использованием иллюстраций (сток, или нарисовать собственные).

Сайт - одностраничник с блоками (главная, портфолио, обо мне, контакты). Требуется разработать прототип, дизайн и все адаптивные версии сайта.

Все детали и ТЗ обсудим с выбранным исполнителем.

В ответе, пожалуйста, указывайте примерные цену и сроки выполнения данной работы.