Корректировка макетов будущего лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок269 просмотров

Добрый день, необходима корректировка макетов в формате psd для того, чтобы дальше отдать в верстку и программирование.

6 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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