Нужен дизайнер, стилизовать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок421 просмотр

Здравствуйте!

Сайту miks-ksenzov.ru требуется стилизация следующих элементов:

1. Главная страница: заголовки, сетка фотографий, блок новостей и т.д.

2. Категории: заголовки, линейка смежных разделов.

На выходе - аккуратный psd файл. Для начала сотрудничества этого объем достаточно, следом после выполнения планируется обсуждение последующих преображений в сторону прекрасного вкуса.

6 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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