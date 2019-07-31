Дизайнер для WordPress

Здравствуйте, нам нужен дизайн страницы для интернет-магазина косметики. На данной странице будет отображаться информация о бонусах, начисленных за осуществленные заказы. А также накопленные бонусы пользователя. Пример такой страницы можно посмотреть на этом сайте: 4fresh.ru. Работать ...