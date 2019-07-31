есть страница в админке, там фильтр и блок и иформацией, нужно красиво и удобное разместить инфу, бюджет маленький
Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов
Ищем веб-дизайнеров / разработчиков для тестирования нового конструктора вебсайтов
Требуются веб-дизайнеры, разработчики, специалисты для проведения
короткого тестирования нового конструктора сайтов. Тест представляет
собой 45-60-минутную видеоконференцию с шарингом экрана на Вашей
стороне. Тест включает установку и использование настольного приложения
для Windows или Mac OS. Мы не тестируем уровнень и квалификацию. Мы НЕ
записываем экран и звук.
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