Текущий дизайн сайта устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый, легкий, современный и "вкусный дизайн" (точно не детский "уси-пуси" со шрифтами ...
Требуется редизайн сайта
Здравствуйте. Имеется сайт тематики "Организация и проведение детских праздников" (Аниматоры, шоу-программы для детей) в ярком стиле.
Задача: разработать обновлённый дизайн сайта в новой цветовой гамме с учётом новых вводных задач по презентации контента.
Требования: креативность, чёткое соответствие тематике, использование новых фирменных цветов, гармоничность (баланс между солидностью и развлекательной тематикой), интересный клипарт для оформления блоков.
Прошу указывать сроки выполнения и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется доработка дизайна сайта в формате Scetch. Почему в нем? Потому что дизайн разрабатывался в нем изначально. Нужно дорисовать около 10 страниц в таком вот стиле Пожалуйста, прикладывайте свои работы при ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Необходимо создание шаблона страницы (карточки товара) с использованием элементов/стиля/шрифтов существующего сайта (есть исходники). Пример элемента дизайна сайта во вложении. Подробности исполнителю. Страница должна быть похожа на карточку товара, но вместокупить должна быть кнопка обратной связи и ...Завершен6 лет назад
Задание очень простое. Есть крупный сервис. На него нужно сделать красивый лендинг. Декстоп и мобильную версиюЗавершен6 лет назад
Добрый день. Мы туристическая компания, которая разрабатывает свой сайт конструктор по путешествиям. На данный момент мы нуждаемся только в доработке дизайна нашего сайта. Прикрепляем сделанную работу, а также ТЗ для доработки. (ТЗ находится внутри ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, требуется сделать некоторое кол-во задач, проект B2B, задач достаточно много. Для кандидата требуется - диплом о высшем образовании дизайна (и такого рода), опыт работы над B2B, ИМ, Агрегаторами, маркет плейсами. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт sexydream.topДизайн сайтов37 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Ищем веб-дизайнеров / разработчиков для тестирования нового конструктора вебсайтов Требуются веб-дизайнеры, разработчики, специалисты для проведения короткого тестирования нового конструктора сайтов. Тест представляет собой 45-60-минутную видеоконференцию с шарингом экрана на Вашей стороне. Тест ...Завершен6 лет назад
Нужно делать колаж макет для портфолио , я высылаю вам макеты в psd Главной и внутрений вы должны делать оформления работы на 1 jpg все страницы и с графическими элементами что характеризует тематику сайта я ...Завершен6 лет назад
- $40
Необходимо срисовать дизайн лендинга. Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром. Тематика: Альбомы из дерева Формат работы: файл .PSD Сделать адаптивный для ПК и моб. ...Завершен6 лет назад