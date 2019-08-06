Необходимо срисовать дизайн лендинга.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки342 просмотра

Необходимо срисовать дизайн лендинга. 

Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром. 

Тематика: Альбомы из дерева 

Формат работы: файл .PSD 

Сделать адаптивный для ПК и моб.

Сроки: до Субботы 02.07 , 12-00 мск 

Стоимость – 3000 руб 

Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, 

которые уже работали с данной тематикой или другой творческой тематикой. 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
JDR078
Юрий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$40
4 дня
Escrow
Остался доволен работой Андрея. Выполнение в срок, качество и коммуникация на высшем уровне
Все отлично , по всем пунктам. С удовольствием продолжу сотрудничество с Юрием.

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад

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