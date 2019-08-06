Необходимо срисовать дизайн лендинга.

Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром.

Тематика: Альбомы из дерева

Формат работы: файл .PSD

Сделать адаптивный для ПК и моб.

Сроки: до Субботы 02.07 , 12-00 мск

Стоимость – 3000 руб

Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам,

которые уже работали с данной тематикой или другой творческой тематикой.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.