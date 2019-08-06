Сайт s-house.ru На главной странице сайта нужно изменить дизайн блоков: 1) "преимущества пошива в ателье..." (замена на отрисованные символы или...) размер 215*160 -2)" закажи шторы - получи тюль в подарок "- баннер ...
Необходимо срисовать дизайн лендинга.
Необходимо срисовать дизайн лендинга.
Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром.
Тематика: Альбомы из дерева
Формат работы: файл .PSD
Сделать адаптивный для ПК и моб.
Сроки: до Субботы 02.07 , 12-00 мск
Стоимость – 3000 руб
Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам,
которые уже работали с данной тематикой или другой творческой тематикой.
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами.
Выбранный исполнитель
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