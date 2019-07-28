Дизайнер

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка950 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

Тематика: создание сайтов и рекламы

срок: 30 июля 18:00 по Москве

Стоимость 2500 р

Приоритет будет отдаваться фрилансерам которые уже работали с данной тематикой

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами

6 лет назад
deazy
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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