Сделать редизайн сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки1112 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать редизайн сайта инвестиционной компании.

Подробности кандидату.

6 лет назад
avdeevivan
Иван 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$312
7 дней
Escrow
Работа выполнена в соответствии с требованиями и в оговоренные сроки, всегда был на связи.
Понятная задача и адекватные требования. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад

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