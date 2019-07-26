Разработать простой дизайн лендинга для стоматологии под Тильду

Требуется разработать дизайн лендинга для стоматологической клиники. Для тех кто хочет плотно поработать в эти выходные. Лендинг будет собираться на Тильде, поэтому желателен опыт разработки дизайнов под данный конструктор. Мокап лендинга и фирменный стиль прилагаю в прикрепленных файлах. Лендинг нужен простой, без дизайнерских изысков, сделать нужно лаконично и быстро.

Приступить нужно прямо сейчас.

В заявке указывайте срок, цену и ссылки на ваши лучшие лендинги (ссылку на огромное портфолио со сборной солянкой кидать не нужно). Также указывайте ваш опыт разработки под Тильду с примерами.