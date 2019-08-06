Требуется трассировка в ПНГ и анимация по наведению. Полагаю, будет 3-4 разных анимации логотипа(с разными значениями), но по одной схеме. Идея - есть лого, в прикреплённом, у него слева 3 квадратика. При ...
Простой дизайн для корпоративного сайта
Нужен добротный и простой дизайн для небольшого корпоративного сайта . Стильно, выдержанно, без всяких ярких ляпистых мест.
Основная тематика сайта: изготовление оконных ПВХ-профилей.
СРОК: 5 календарных дней.
В целом в прототипе все указано, также прикрепляем логотип и пару фотографий для сайта.
Основную инфу в полном объеме скинем на почту исполнителю.
Структура сайта:
ГЛАВНАЯ - основное инфо о компании
КАТАЛОГ - страница с продукцией
НАШИ РАБОТЫ - простая страничка с фотографиями выполненных проектов
НАШИ ПАРТНЕРЫ - описание + перечисление партнеров компании (в виде логотипов компаний)
КОНТАКТЫ - карта + контактные данные
+ форма заявки и поп-ап с подтверждением
Ждем предложений!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется дизайнер сайтов с навыками работы в 3D и умением разрабатывать 3D интерфейсы для работы по проекту, оплата достойная, подробности сообщу исполнителюДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Во вложении макет первого экрана сайта - это просто набросок идеи, который нужно отшлифовать до красивого и гармоничного вида. Задача: сделать первый экран так, чтобы было стильно, красиво и хорошо читался смысл ...Завершен6 лет назад
Требуется качественный яркий лендинг. Вид деятельности компании: помощь в оформлении виз для посещения стран. Т.к. понятие "качественный" не имеет четких характеристик, то есть пожелания: 1. Используется ...Закрыт6 лет назад
Разработать прототипы для личного кабинета. Есть 3 группы пользователей с разными полями редактирования. У каждой группы разные разделы, но есть и пересекающиеся. Есть описание работы и поля, которые могут редактировать эти группы. ...Завершен6 лет назад
планируется мобильная игра на unity, нужен гейм дизайн полностью всего скидывайте кейсы и условияДизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Андрей, хотели бы предложить тебе новый масштабный заказ по дизайну интернет-портала по торговле металлом. Техническое Задание готово, и можем отправить для ознакомления. Требуется: - прототипирование в Axure ...Завершен3 года назад
Кампания ищет маркетолога с опытом работы в сфере финансовых рынков, по типу форекс брокера, бинарных опционов и тд. Требуется подбор правильного дизайна для лендинга, формирование текста, главная задача создания конвертирующего лендинга.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Кампания ищет маркетолога с опытом работы в сфере финансовых рынков, по типу форекс брокера, бинарных опционов и тд. Требуется подбор правильного дизайна для лендинга , также формирование текста, главная задача на выходе - конвертирующий лендинг.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте сделай пожалуйста Корпоративный сайт на тему умной техники главную + 4 внутренних и адаптив. тз скину в лс в скайпЗавершен6 лет назад